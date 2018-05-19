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19 Mayıs 2018 15:39

Çocuklar ve yetişkinler doyasıya eğleniyor

Karabük’te her akşam farklı bir mahallede düzenlenen ramazan etkinliklerinde çocuklar kadar büyüklerde doyasıya eğleniyor.

Çocuklar ve yetişkinler doyasıya eğleniyor

19 Mayıs 2018 15:39


Şenliklerin bu seferki adresi Belen Mahallesi oldu. Belen Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi önünde düzenlenen Geleneksel Ramazan Etkinliği’ne, çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.Karabük Belediyesi tarafından Belen Mahallesinde düzenlenen ramazan etkinlikleri gece geç saatlere kadar sürdü.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ramazanın, ibadetin, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı ay olduğunu belirterek, “On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayı, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın en yoğun yaşandığı ay. Ramazan Ayı’nın bir diğer vazgeçilmezi de ramazan eğlenceleri. Ramazan Ay’ı boyunca her mahallede yapacağımız etkinliklerle, hemşerilerimiz hem geçmiş ramazanları yâd edecek hem de eğlenecek” dedi.




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