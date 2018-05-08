ÇPL öğrencileri yeteneklerini sergiledi

Celal Hatıl Parkında serginin açılışı Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden tarafından yapıldı. Kaymakam Demirel öğrenciler tarafından hazırlanan standı gezerek ürünleri inceledi. Sergide Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi çocuk gelişimi ve eğitim alanı, imam hatip, bilişim teknolojileri, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı öğrencileri yıl boyunca yapmış olduğu maketlerini, önemli icatlarını ve sanatsal yeteneklerini görücüye çıkardı.

Kaymakam Demirel öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.