Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 18:25

ÇPL öğrencileri yeteneklerini sergiledi

Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri “Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yönlendirme Faaliyetleri” kapsamında öğretmenleri rehberliğinde yıl boyunca yaptıkları ürünleri sergiledi.

ÇPL öğrencileri yeteneklerini sergiledi

08 Mayıs 2018 18:25


Celal Hatıl Parkında serginin açılışı Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden tarafından yapıldı. Kaymakam Demirel öğrenciler tarafından hazırlanan standı gezerek ürünleri inceledi. Sergide Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi çocuk gelişimi ve eğitim alanı, imam hatip, bilişim teknolojileri, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı öğrencileri yıl boyunca yapmış olduğu maketlerini, önemli icatlarını ve sanatsal yeteneklerini görücüye çıkardı.


Kaymakam Demirel öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
21
°
C
  • Çarşamba
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç