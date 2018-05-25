ÇPL öğretmenleri iftarda biraya geldi

Çok Programlı Anadolu Lisesinde geleneksel hale getirilen iftar yemeğine okul idarecileri, öğretmenler, eşleri ve çocukları katıldı. Bu yıl beşincisi yapılan iftar yemeğini organize eden Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mahir Emre Doğuş, “Ramazan ayının anlamına uygun olarak öğretmen arkadaşlarımızla kardeşliğimizi ve dostluğumuzu güçlendirmek adına iftar yemeğinin bu yıl beşincisini düzenledik. Okuldaki öğretmen arkadaşlarımız ve aileleriyle birlikte okul bahçesinde düzenlediğimiz iftar sofrasında buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İftar yemeğimize katılan tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Okul bahçesinde düzenlenen iftar yemeği yapılan dua ile son buldu.