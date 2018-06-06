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06 Haziran 2018 17:26

Cumhur Ünal, “Cumhurbaşkanımız önderliğinde 2023 hedeflerine ulaşacağız”

AK Parti Karabük milletvekili adayları Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27.

Cumhur Ünal, “Cumhurbaşkanımız önderliğinde 2023 hedeflerine ulaşacağız”

06 Haziran 2018 17:26

dönem milletvekili genel seçimi çalışmalarına devam ediyor.


AK Parti Karabük milletvekili adayları Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş 5000 evlerde mahalle toplantısına katıldı.


AK Parti Karabük 2.sıra Milletvekili Adayı Niyazi Güneş, yeni yönetim sistemiyle birlikte ekonomik büyümede ve sosyal refah artışında güçlü bir sıçrama yapmanın vakti geldiğini belirterek, “24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde halkımızın desteğiyle Türkiye şahlanacaktır” dedi.


“Cumhurbaşkanımız önderliğinde 2023 hedeflerine ulaşacağız”


24 Haziran seçimlerinin önemli olduğunu ifade eden AK Parti Karabük 1.sıra Milletvekili Adayı Ünal, "Basit bir seçim değil, milletimizin kaderini, istiklalini, istikbalini belirleyecek olan önemli seçim ,24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde halkımızın desteğiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacağız.” diye konuştu.




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