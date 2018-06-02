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02 Haziran 2018 15:21

Cumhur Ünal esnafları ziyaret etti

AK Parti Karabük milletvekili adayı Cumhur Ünal, seçim çalışmaları kapsamında Bağ-Essan Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Cumhur Ünal esnafları ziyaret etti

02 Haziran 2018 15:21


AK Parti Karabük milletvekili adayı Cumhur Ünal, seçim gezileri kapsamında esnafları ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Ünal, Karabüklü hemşehrilerinin kendilerine olan ilgisi, çalışmalar için enerji verdiğini söyledi.


Güçlü Türkiye ve güçlü bir meclis için 24 haziran seçimlerinin dönüm noktası olduğunu belirten Ünal şunları söyledi:


"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacağız, bu kapsamda gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güçlü millet, güçlü Türkiye ve güçlü meclis için 24 Haziran seçimleri bir dönüm noktasıdır. Bu seçimde galibiyetle çıkarak, Türkiye’nin önü açılmış olacaktır. Ayrıca halkımızın ilgisi bizlere enerji veriyor. Bizler de AK Parti’nin temsilcileri olarak halkımızın bu teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz. Esnaflarımızı tek tek ziyaret ediyoruz.”




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