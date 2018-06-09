Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 16:59

Cumhur Ünal’a Yenice’de coşkulu karşılama

AK Parti Karabük Milletvekili adayı Cumhur Ünal seçim çalışmaları için geldiği Yenice’de partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhur Ünal’a Yenice’de coşkulu karşılama

09 Haziran 2018 16:59


AK Parti Yenice İlçe Başkanlığı önünde çok sayıda partili tarafından karşılanan milletvekili adayı Cumhur Ünal, daha sonra ilçe merkezinde bulunan esnafları ziyaret etti. AK Parti Karabük Milletvekili adayı Cumhur Ünal, esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Ziyarette esnafı dinleyen Ünal, gündemi, kendi projelerini ve AK Parti hizmetlerini anlattı. Ünal, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı ve esnaflardan destek istedi.


AK Parti Karabük Milletvekili adayı Cumhur Ünal’a Yenice ziyaretinde AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, yönetim kurulu, kadın kolları ve gençlik kolları eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç