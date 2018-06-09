Cumhur Ünal’a Yenice’de coşkulu karşılama

AK Parti Yenice İlçe Başkanlığı önünde çok sayıda partili tarafından karşılanan milletvekili adayı Cumhur Ünal, daha sonra ilçe merkezinde bulunan esnafları ziyaret etti. AK Parti Karabük Milletvekili adayı Cumhur Ünal, esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Ziyarette esnafı dinleyen Ünal, gündemi, kendi projelerini ve AK Parti hizmetlerini anlattı. Ünal, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı ve esnaflardan destek istedi.

AK Parti Karabük Milletvekili adayı Cumhur Ünal’a Yenice ziyaretinde AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, yönetim kurulu, kadın kolları ve gençlik kolları eşlik etti.