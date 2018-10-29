Cumhuriyet Bayramı Safranbolu'da coşkuyla kutlandı

Safranbolu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. Yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi Safranbolu'da da çeşitli törenlerle kutlandı.

Safranbolu'da kutlamaların adresi olan Misak-i Milli Demokrasi Meydanında gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken törene, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Kutalmış Memiş, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, Fethi Toker Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ragıp Karaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, belediye ve kaymakamlık kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerin günün anlam ve önemi ile ilgili şiirleri, türküleri, mehteren takımının gösteriminin ardından öğretmenlerin halk oyunları gösterisi gerçekleşti.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşmasını gerçekleştiren Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Türkiye Cumhuriyetinin temelinin atıldığı, yıllarca süren savaşların sonunda Büyük Türk Milletinin Bağımsızlığını mühürlediği, Kurtuluş Savaşını kazanan milletin yönetime ortak edildiği ve 700 yıllık mirasta bir mihenk taşı olan Cumhuriyetimizin ilan edildiği bu günde her zamankinden güçlü ve birlik ve beraberlik içerisinde bir Cumhuriyet Bayramı kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95, yıldönümünde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını büyük bir minnetle anarken, bizler ve bu vatan uğruna gözünü kırpmadan canını vermiş bütün şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diler; hayatta olan gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler dilerim. Ayrıca bugün aramızda olan şehit aileleri ve gazilerimize de en derin sevgi ve saygılarımı sunarım. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutlar sizleri sevgi ve muhabbetle selamlarım.” dedi.

Şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından Safranbolu merkeze bağlı okulların resmi geçit töreniyle program sona erdi.