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26 Şubat 2018 18:52

Dağda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Karabük’te dağda kaybolan ve mahsur kalan 5 kişi, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dağda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

26 Şubat 2018 18:52


Edinilen bilgiye göre, Eskipazar ilçesi Kuyucak Yaylası’na çıkan 5 kişi dönüş yolunda elverişsiz hava koşulları sonucu araçları kara saplanınca mahsur kaldı. Aracı saplandığı yerden çıkaramayan ve telefonları çekmeyen 5 kişi, daha sonra 112 ekipleri ile irtibat sağlayarak yardım istedi. Bunun üzerine UMKE ve jandarma ekipleri mahsur kalan 5 kişiye kar yağışı ve elverişsiz dağ koşulları sonucu sabaha karşı ulaştı. UMKE ekipleri tarafından 5 kişi daha sonra Eskipazar Devlet Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.




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