Dağda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar ilçesi Kuyucak Yaylası’na çıkan 5 kişi dönüş yolunda elverişsiz hava koşulları sonucu araçları kara saplanınca mahsur kaldı. Aracı saplandığı yerden çıkaramayan ve telefonları çekmeyen 5 kişi, daha sonra 112 ekipleri ile irtibat sağlayarak yardım istedi. Bunun üzerine UMKE ve jandarma ekipleri mahsur kalan 5 kişiye kar yağışı ve elverişsiz dağ koşulları sonucu sabaha karşı ulaştı. UMKE ekipleri tarafından 5 kişi daha sonra Eskipazar Devlet Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.