Damızlık koçlar yetiştiricilere teslim edildi

C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi altında damızlık koç dağıtımı yapıldı.

’Koyun ve Keçilerde Verimliliğin Artırılması Projesi’ kapsamında koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişiminin sağlanarak akrabalı yetiştiricilikten kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi, işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması amacıyla Karabük’te 123 adet damızlık koç dağıtımı gerçekleştirildi.

Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin proje kapsamında Karabük’te 13 yıldır damızlık koç dağıtımı yapıldığını belirterek, “İlimizde Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne üye olan yetiştiricilerimize yüzde 75 devlet katkılı olarak dağıtımı yapılan damızlık koçlar, Eskişehir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri bünyesindeki Halk Elinde Islah Projesinin elit sürülerinden temin edilmiştir. Dağıtımı gerçekleştirilen 123 adet ile birlikte son 5 yılda ilimizde toplam 300 adet koç dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Teslimi yapılan hayvanların üreticilerimize, İlimize ve ülkemiz tarım ve hayvancılığına hayırlı ve bereketli olmasını dileriz” dedi.