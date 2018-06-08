Demir Çelik İlkokulunda karne töreni düzenlendi

Demir Çelik İlkokulunda gerçekleşen karne törenine Vali Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Şube Müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerin karnelerini veren Vali Çeber, “Yoğun ve yorucu geçen bir yılı geride bıraktınız. Şimdi tatile çıkacaksınız, bunu sizler hak ettiniz. Ama tatilde kitap okumayı da ihmal etmeyin. Ben sizlere destek veren anne ve babalarınızı da kutluyorum, onlarda sizler kadar heyecanlı ve sevinçli. Hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim gören Ays’ın da karnesini veren Vali Çeber, kendisini en kısa zamanda evinde ziyaret etmek için Ays’a söz verdi. Öğrencilere karnelerini ve yaz tatilinde okumaları için kitap verildikten sonra, kitap okuma ve spor branşlarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.