Demir çelik işçilerinin bin 200 derece sıcakla oruç imtihanı

Ramazan ayında en zor şartlarda oruç tutan meslek gruplarından biri olan demir çelik işçileri yoğun çalışma temposu ve yüksek sıcaklığa rağmen oruçlarını aksatmıyor. Bu yıl Ramazan ayının yaz ayı olmasına rağmen havaların yağışlı ve serin geçmesi vatandaşların oruç tutmalarını rahatlatırken, demir çelik işçilerinin ise bin 200 derece sıcaklıkta oruç tutmaya çalışması takdir topluyor. Meslekleri gereği yüksek sıcaklıkta çalışmak zorunda kalan işçiler, bin 200 derecelik sıcaklığa ulaşan fırın başında çalışarak zor şartlara rağmen oruçlarını tutuyor.

Karabük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulanan demir çelik haddehanesinde çalışan Hilmi Eker, demir çelik işinin zor bir iş olduğunu söyleyerek, “Oruç tutmak inanç meselesi. İnandıktan sonra oruç dokunmuyor. Yıllardır demir sıcaklığına alışkın olunca sıkıntı yaşamıyoruz

” dedi.

İşçilerden Metin Kalaycı da Allah’ın izniyle ne kadar sıcak olsa da ibadetlerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, “Bu zor şartlarda orucumuzu tutuyoruz. Fırınlardan çıkan mamuller 750-800 civarında bir sıcaklık var. Bu sıcaklıkta zor oluyor ama çalışıyoruz bir şekilde ekmek kavgası” ifadesinde bulunurken bir başka işçi Ali Koçoğlu ise aşırı sıcak bir ortamda çalıştıklarını Allah’ın yardım ettiğini kaydetti.