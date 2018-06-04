Deprem simülasyon TIR’ı Karabük’te

Kent Meydanında vatandaşlara deprem anında yapılması gerekenleri ve davranış biçimlerini öğretmek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Deprem Simülasyonu TIR’ı kuruldu. Diğer afetlere karşıda vatandaşları bilinçlendirmek ve eğitmek için AFAD Başkanlığı’nca geliştirilen Deprem Simülasyon TIR’ı 4 gün boyunca Karabük’te bulunacak.

Karabük AFAD İl Müdürü Dr. Gazanfer Erbay, Türkiye’ye en çok zarar veren doğal afetin depremler olduğunu belirterek şunları söyledi:

“En son meydana gelen Van depreminde 644 vatandaşımız hayatını kaybetti. Afetler olmadan önce biz ne kadar fazla hazırlanırsak, afetlere karşı bilinçlenirsek oluşacak bir afette o az kadar zarar görürüz. Zaten hiçbir tehlike zarar vermeden afet haline dönüşmez. Afetlerden kurtulmanın yolu zarar görmemektir. Zarar görmemenin başlıca amaçlarından bir tanesi de bilinçlenmektir. Bizde bu amaçla Karabüklü vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye eğitmeye çalışıyoruz. Deprem anında neler yapabiliriz, davranış şekillerini anlatmaya çalışacağız. Eğitimimiz sürekli devam edecek. Bu yüzden Afet Acil Yönetim Başkanlığından deprem simülasyon TIR’ı şehrimize geldi. 4 gün boyunca Karabük’te kalacak olan TIR’da birinci gününde kent meydanında vatandaşlarımızı depremlere karşı nasıl hazırlanmaları konusunda eğitimimiz var. Burada kendilerine gelip eğitim verecek. Deprem TIR’ımız yarın Safranbolu kent meydanında, Çarşamba günü Karabük Üniversitesinde, dördüncü günde 100. Yıl mahallesinde hazır bulunacak. Orada vatandaşlarımızı depremlere, diğer afetlere karşı eğitmeye çalışacağız.”

AFAD olarak görevlerinin sadece Türkiye’deki vatandaşlara yardım eli uzatmak olmadığını ifade eden Erbay Filistin’de eziyet gören, zulüm gören insanlara da yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.