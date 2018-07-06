Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 16:03

Dereceye giren kadın çiftçilere sertifikaları verildi

Karabük İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı kapsamında girişimcilik fikirlerine ait projelerde dereceye giren 10 kadın çiftçiye sertifikaları verildi.

Dereceye giren kadın çiftçilere sertifikaları verildi

06 Temmuz 2018 16:03


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı desteği ile yürütülen Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı kapsamında 18-40 yaş arası 75 kadın çiftçiye İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile 32 saat süreli ’Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ verilmiştir. Eğitim sonrası kadın çiftçiler tarafından girişimcilik fikirlerine ait projeler hazırlandı. İl Proje Değerlendirme jürisi proje değerlendirme tablosunda belirtilen kriterlere göre çiftçilerin hazırladığı projelerin değerlendirilmesini yaparak, il içerisinde dereceye giren ilk 10 projeyi belirledi. Bu kapsamda Karabük’ten dereceye giren proje sahibi 10 çiftçi dün Kastamonu’da düzenlenen Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Şahin ve görevli personellerle birlikte katıldı. Her ilin dereceye giren ilk 3 projesi Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Töreni’nde ilan edilerek çiftçilere sertifikaları ve hediye çekleri teslim edildi.


Karabük’ten Bandumam Hindiden projesi ile Yelda Erdoğan üçüncü olarak bin TL, Bire Yüzbin Projesi ile Sibel Demir ikinci olarak 2 bin TL, Ihlamur Diyarı projesi ile Serpil Çakır Aktaş birinci olarak 3 bin TL hediye çekini almaya hak kazandı. Ödüllerini ve hediyelerini teslim alan kadın çiftçiler Proje Pazarı’nda ziyaretçilere projelerini tanıttılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç