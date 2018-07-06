Dereceye giren kadın çiftçilere sertifikaları verildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı desteği ile yürütülen Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı kapsamında 18-40 yaş arası 75 kadın çiftçiye İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile 32 saat süreli ’Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ verilmiştir. Eğitim sonrası kadın çiftçiler tarafından girişimcilik fikirlerine ait projeler hazırlandı. İl Proje Değerlendirme jürisi proje değerlendirme tablosunda belirtilen kriterlere göre çiftçilerin hazırladığı projelerin değerlendirilmesini yaparak, il içerisinde dereceye giren ilk 10 projeyi belirledi. Bu kapsamda Karabük’ten dereceye giren proje sahibi 10 çiftçi dün Kastamonu’da düzenlenen Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Şahin ve görevli personellerle birlikte katıldı. Her ilin dereceye giren ilk 3 projesi Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Töreni’nde ilan edilerek çiftçilere sertifikaları ve hediye çekleri teslim edildi.

Karabük’ten Bandumam Hindiden projesi ile Yelda Erdoğan üçüncü olarak bin TL, Bire Yüzbin Projesi ile Sibel Demir ikinci olarak 2 bin TL, Ihlamur Diyarı projesi ile Serpil Çakır Aktaş birinci olarak 3 bin TL hediye çekini almaya hak kazandı. Ödüllerini ve hediyelerini teslim alan kadın çiftçiler Proje Pazarı’nda ziyaretçilere projelerini tanıttılar.