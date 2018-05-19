Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sürücünün oğlu ise, dakikalarca gözyaşı dökerek traktör altındaki babasının cansız bedenin yanında ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kahraman Yavuz idaresindeki 67 YC 489 plakalı traktör, ilçeye bağlı Cami Kebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde rampa aşağı indiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak yaklaşık 3 metreden aşağıya uçtu. Sürücü Yavuz ise devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altına kalan sürücünün öldüğünü belirledi.

Öte yandan kaza haberini alır almaz olay yerine gelen sürücünün oğlu Mustafa Yavuz ise, traktörün altında kalan babasının cansız bedenini görünce fenalık geçirdi. Gözyaşlarına boğulan oğlu, gözyaşları içinde bir an olsun babasının cansız bedenin yanından ayrılmadı. Kaza sonrası vinç yardımı ile kaldırılan traktörün altından çıkarılan sürücü Yavuz’un cenazesi Safranbolu morguna kaldırıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.