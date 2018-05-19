Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 23:34

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

19 Mayıs 2018 23:34

Olay yerine gelen sürücünün oğlu ise, dakikalarca gözyaşı dökerek traktör altındaki babasının cansız bedenin yanında ayrılmadı.


Edinilen bilgiye göre, Kahraman Yavuz idaresindeki 67 YC 489 plakalı traktör, ilçeye bağlı Cami Kebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde rampa aşağı indiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak yaklaşık 3 metreden aşağıya uçtu. Sürücü Yavuz ise devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altına kalan sürücünün öldüğünü belirledi.


Öte yandan kaza haberini alır almaz olay yerine gelen sürücünün oğlu Mustafa Yavuz ise, traktörün altında kalan babasının cansız bedenini görünce fenalık geçirdi. Gözyaşlarına boğulan oğlu, gözyaşları içinde bir an olsun babasının cansız bedenin yanından ayrılmadı. Kaza sonrası vinç yardımı ile kaldırılan traktörün altından çıkarılan sürücü Yavuz’un cenazesi Safranbolu morguna kaldırıldı.


Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç