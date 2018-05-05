Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Genel Müdürü’nden KBÜ’ye ziyaret

Dr. Refik Polat, Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve Eski Çad Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, Karabük Üniversitesinde okuyan Afrikalı öğrencilerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ilk olarak Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti. Rektör Polat burada Afrika Dairesi Genel Müdürü’ne Karabük Üniversitesinde okuyan Afrikalı öğrenciler ve Karabük Üniversitesinin uluslararası seviyeye ulaşması vizyonu hakkında bilgiler verdi.

Makam ziyaretinin ardından 15 Temmuz Şehitler Konferansına geçen Rektör Polat ve misafirleri, burada Afrika’nın çeşitli ülkelerinden Karabük Üniversitesine gelen uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı toplantıda Büyükelçi Demirer ve Prof. Ahmet Kavas, öğrencilere Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceği hakkıNda bilgilendirme yaptı.

Toplantıdan oldukça memnun kalan Afrikalı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile bol bol selfie çektirdi.