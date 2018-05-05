Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 17:39

Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Genel Müdürü’nden KBÜ’ye ziyaret

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.

Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Genel Müdürü’nden KBÜ’ye ziyaret

05 Mayıs 2018 17:39

Dr. Refik Polat, Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve Eski Çad Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, Karabük Üniversitesinde okuyan Afrikalı öğrencilerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.


Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ilk olarak Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti. Rektör Polat burada Afrika Dairesi Genel Müdürü’ne Karabük Üniversitesinde okuyan Afrikalı öğrenciler ve Karabük Üniversitesinin uluslararası seviyeye ulaşması vizyonu hakkında bilgiler verdi.


Makam ziyaretinin ardından 15 Temmuz Şehitler Konferansına geçen Rektör Polat ve misafirleri, burada Afrika’nın çeşitli ülkelerinden Karabük Üniversitesine gelen uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı toplantıda Büyükelçi Demirer ve Prof. Ahmet Kavas, öğrencilere Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceği hakkıNda bilgilendirme yaptı.


Toplantıdan oldukça memnun kalan Afrikalı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile bol bol selfie çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
26
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç