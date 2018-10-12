Diyaliz hastası kadının küfür edilerek servisten indirildiği iddiası

Karabük'te diyaliz hastası olan Elvan Özdağ, diyaliz merkezinden çıktıktan sonra eve gitmek için bindiği servisin şoförü tarafından yarı yolda küfür edilerek indirildiğini iddia etti.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yaşayan ve 4 yıldır diyaliz hastası olan 36 yaşındaki Elvan Özdağ, iddiaya göre diyaliz merkezinden çıkarak evine gitmek için bindiği servisin şoförü ile yol güzergahı nedeniyle tartışmaya başladı.

İddiaya göre, Özdağ küfür eden şoför tarafından yolda indirildi. Köpeklerin saldırısına uğrayan ve yardımına jandarma ekiplerinin yetiştiği Özdağ, baygınlık geçirince 112 Acil Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşadıklarını anlatan Elvan Özdağ, diyaliz merkezinden çıktıktan sonra servise bindiğini belirterek, “Önce Atatürk Mahallesi'nde bir hastayı bıraktık. Sonra Hacılar Obası, Karaköl, Tandır ve Ovacık bırakılacaktı. Sabah servis en son beni aldı. Hastanenin belirlediği yol bu değil. Bugün akşam çıkışında yine en son beni aldı. Buna ben sabahta itiraz ettim. Beni akşam en son bırakırsanız böyle olmaz, dedim. Ovacık yoluna sapıp 5 kilometre gittikten sonra orada köprü başının yukarısında bir mezarlık var. Oraya geldik, bize 'Haberiniz olsun sabahki güzergah olacak' dedi. Bende itiraz ettim, beni en son bırakamazsınız, dedim. 4 yıldır bunun savaşını veriyorum, hastanenin belirlemiş olduğu güzergah var. Bu güzergahın dışına hiçbir şoför çıkamaz ama bana servis şoförü kendi istediği güzergahı belirleyeceğini, istediği güzergahtan gideceğini, buna hiçbirimizin itiraz edemeyeceğini söyledi. Böyle bir şey yapamayacağını söyleyip, yaptığı takdirde bu servisle gitmeyeceğimi söyledim. Gitmiyorsan s. git in aşağı, dedi. Bunu söyledi ve açtı kapıyı bende indim. Mezarlığın oraya bıraktı beni gitti. Firma sahibini arıyorum açmıyor, bir daha arıyorum başkası ile görüşüyor. Mesaj atıyorum şoförünüz beni arabadan attı, diyorum, bana dönüş yapmıyor” dedi.

Özdağ, gelen iki köpekten korktuğunu ifade ederek, “İki tane köpek koşmaya başladı arkamdan. Bende yukarı doğru koşarken jandarma arabası denk geldi. Olayı onlara anlattım ve kısa süreli baygınlık geçirmişim. Sanırım tansiyonum düştü, ekmek ve su verdiler. Sonra 112'yi aramışlar, onlarla hastaneye geldim” dedi.

Daha önce de başka bir şoförle yol güzergah sorunu yine yaşadığını dile getiren Özdağ, “Bu gibi olayların yaşanmaması için alınan şoförlerin eğitim düzeyine bakılmasına, caydıracak cezalar istiyorum. Bundan önceki şoför beni söz ve elle taciz etti. Bu belgeleri de sundum ben mahkemeye. Davalarımız daha açılmadı. Servislere ses kaydı istiyorum” diye konuştu.

Özdağ, derdini anlatamadığını, kendisinin nefes almak için 16 saat diyalize girdiğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.