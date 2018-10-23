Doktor ihmali küçük Muhammed'i canından ediyordu

Karabük'te İbrahim ve Vasfiye Özay çiftinin 8 yaşındaki oğulları Muhammed Siraç doktor ihmalinin kurbanı oluyordu.

İddiaya göre, Karabük'te yaşayan İbrahim ve Vasfiye Özay çifti oğulları Muhammed'i yüksek ateş şikâyeti ile götürdükleri hastanede yaşadıkları talihsiz olay küçük Muhammed'i canından ediyordu. Doktorun yanlış ilaç vermesi ile ölümden dönen küçük Muhammed'in ailesi olaya tepki gösterdi. 12 yaşından küçüklerin kullanmaması gereken ilaç, 8 yaşındaki Muhammed'in vücudunda çeşitli reaksiyonlar göstermesine neden oldu. Aile çocuğuna yanlış ilaç veren doktordan şikayetçi oldu.

Baba İbrahim Özay, yüksek ateş şikayeti ile çocuğunun eşi tarafından hastaneye getirildiğini, acil bölümünde bulunan bir doktorun 8 yaşındaki oğluna verilmemesi gereken ilacın verildiğini belirterek, “Eşim reçeteyi almak için eczaneye gidiyor. Burada eşime bu ilacın çocuğa göre olmadığını söylemişler. Hayati sıkıntılar doğurabileceğini, hayati tehlikeye sokacak reaksiyonlara sebep olabileceğini belirtmişler. Eczacı eşime tekrar hastaneye dönmesini, bu ilacın değiştirmeleri gerektiğini ve bu ilacın düşük dozdaki şurubunun verilmesini söylemişler. Eşim hastaneye geri dönüyor, doktorun yanında bulunan sekreter eşimin durumu anlatmasına doktorun molada olduğunu söylemiş. Eşim de çocuğu eczaneye bıraktığını ve doktoru arayıp arayamayacağını sorduğunda sekreter arayamayacağını söylemiş. Benim hastanede çalışan birçok arkadaşım var. Konuyu anlattım ve böyle bir durumda doktoru arayıp arayamayacaklarını sordum. Bana arayabileceklerini söylediler, sekreter keyfi olarak aramamış” dedi.

“12 yaş altına bu ilaç verilemez”

Sekreterden olumsuz cevap alan eşinin eczaneye tekrar geri döndüğünü ve eczacının da reçeteyi doktorun yazdığı şekilde vermek zorunda olduğunu ifade ettiğini söyleyen Özay, “Eşim beni aradı, ben ilacın ne olduğunu öğrendiğimde zaten sinirlendim. Bu ilacı nasıl verir diye ve asla kullandırtmamasını söyledim. İş yerinden geldiğimde ilacın içeriğini okuduğumda çocuğun yaş grubunu kabul etmiyor. 12 yaş altına bu ilaç verilemez diyor” diye konuştu.

“Bu ilacı çocuğa nasıl verdiniz?”

Gece saatlerinde çocuğunun ateşinin tekrar yükseldiğini ifade eden Özay şunları söyledi: “ Dedik ki doktorun bir bildiği olabilir. Özellikle tablet yazıyorum demiş. Vicdan olarak ileride bir sıkıntı yaşamamak ve bu inadımız yüzünden çocuğumuz zarar görmesin diye ilacı yarım olarak verdik. Bir saat sonra kaşıntı başladı. Gece vücudunda kırmızı benekler oluştu. Sabahleyin gözünde yüzünde burun delikleri içerisinde ayaklarında parmak aralarında patlaklıklar oluştu. Bundan dolayı çocuğumuzu apar topar aynı hastanenin acil bölümüne başka bir doktora gösterdik. Zaten doktor ilacı gördüğü zaman bir reaksiyon gösterdi ve bunu çocuğa nasıl verdiniz dedi. Kendi meslektaşının yazdığını söyledik ve o da yazamayacağını söyledi. Doktor çocuğuma iğne yapıp 15 güne düzeleceğini söyleyip belirleyeceği reçeteyi kullanmasını söyledi. O doktorun vermiş olduğu ilaç aynı ilaç markası 100 miligram şurup. “

‘Verilen ilaç yaş grubuna uygun'

Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunan baba Özay, çocuğuyla ilgili raporlar hazırlayacak hekimleri beklediğini fakat kimsenin gelmediğini dile getirerek şikayetle ilgili cevabın başhekimlik tarafından 25 gün sonra verildiğini ve bu cevapta ‘ilacın yaş grubuna uygun' ifadesinin yer aldığını belirtti.

“Markete giderken yüzümü kapatıyordum”

8 yaşındaki Muhammed Siraç ise hastalık sürecinde yüzünde çıkan yaralardan dolayı utandığını ifade ederek “Elim ayağım patladı, topuğumun üzerinde yürüdüm. Parka giderken annemin kucağında gidiyordum, salıncağın demirlerinden tutamadığım oldu. Markete giderken yüzümü kapatıyordum, utanıyordum” dedi.