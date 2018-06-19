Dünya miras kenti Safranbolu BAKAF’ta yerini alacak

İstanbul Fuar Merkezi’nde 27-30 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan BAKAF 2018 Fuarı’nda Karabük, Bolu, Bartın, Düzce, Çankırı, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinden yüzlerce yerel üretici kendi ürünlerini fuar ziyaretçilerine sunacak. İllerin turizm ve ticari faaliyetlerinin arttırılması hedeflenen fuara Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Dünya Miras Kenti Safranbolu’yu temsil eden tarihi maket evleriyle, safran, lokum ve yöreye özgü kıyafetlerle katılacak.

İstamonu Fuarcılık tarafından organize edilen fuarın 9 ve 10’uncu holleri bakanlıklar, valilikler ve yerel yönetimlerin de içinde bulunduğu turizm destinasyonlarına ayrılırken, yöresel ürünler ile ilgili oluşturulan 11’inci holdeki 5 bin metrekarelik özel alanda girişimciler, çiftçiler, doğal ürün tedarikçileri, yöresel ürün grupları başta olmak üzere üreticiler yer alacak. Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel fuarı olma niteliği taşıyan BAKAF fuarı, İllerin oldukça geniş çerçevede turizm ve tanıtımına yönelik aktivitelere de yer verilecek. Bir çok yabancı ülkenin de katıldığı, Katar’ın onur üyesi olduğu fuarı görmek isteyenler sabah 10.00 ve akşam 21.00 saatleri arasında ziyaret edebilecekler.