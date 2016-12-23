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23 Aralık 2016 12:36

Dünya şampiyonluğunu Rektör Polat ile paylaştılar

Dünya şampiyonluğunu Rektör Polat ile paylaştılar

23 Aralık 2016 12:36

Japonya’da 17-18 Aralık tarihleri arasında 28’incisi düzenlenen Uluslararası Sumo Robot Yarışması’nda ikinci kez dünya şampiyonu olan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Robot Kulübü öğrencileri, elde ettikleri bu büyük başarıyı Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile paylaştı.
21 ülkeden 48 robotun katıldığı Uluslararası Sumo Robot Yarışması’na 4 robotla katılan ve hem dünya birinciliği hem de ikinciliğini kazanan Karabük Üniversitesi Robot Kulübü üyeleri, Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ı ziyaret etti.

“Robotun beşiğinde büyük başarı elde edildi”
Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesi Robot Kulübü’nün (KAROT) “robotun beşiği” şeklinde tanımladığı Japonya’da çok güzel ve önemli bir başarıya imza atarak Türkiye’yi ve üniversiteyi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Polat, “Ekibimiz geçen sene de ‘Sakin’ adlı robotumuz ile tüm rakipleri eleyerek dünya birincisi olurken ‘Yokozuna’ (Başpehlivanlık) unvanı ile ülkemize dönmüştü. Bu sene düzenlenen Uluslararası Sumo Robot Yarışması’nda ise 21 ülkeden 48 robotun yer aldığı yarışmada birinciliği ve ikinciliği elde ettiler. Ben haberi aldığımda çok duygulandım. Kulübün Akademik Danışmanı Prof. Dr. Raif Bayır hocama da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yıllardır bu işi ekibi ile birlikte mekatronik ve de diğer alanlarda çok güzel götürdü. Daha önce de elektrikli aracımız ’Nar’ ile TÜBİTAK’tan çeşitli ödüller alındı. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.
Rektör Polat sözlerinin sonunda, “Araştırma geliştirme adına bizden ne isteniyorsa kapımız sonuna kadar açıktır. Karabük Üniversitesi olarak hep beraber daha güzel işlere imza atmamız temennisi ile hepinizi tebrik ediyorum” ifadelerini kaydetti.
Rektör Polat tarafından başarılarından dolayı Robot Kulübü adına Kulübün Akademik Danışmanı Prof. Dr. Raif Bayır’a plaket takdim edildi, öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

“Sanayiye dönük de robotlar üreteceğiz”
Robot Kulübü Akademik Danışmanı ve Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır da yaptığı açıklamada kulübün çalışmaları ile Japonya’daki yarışmada elde edilen başarı hakkında bilgi vererek, “Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat’ın katkısı ile üniversitede Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Bu alanda sadece yarışma amaçlı değil; sanayiye dönük robotlar üretilmesi konusunda çalışmalara başladık. Bu bilgi birikimini daha yaygın bir şekilde kullanacağız” diye konuştu.

“Avcı” rakiplerine acımadı
Japonya’da düzenlenen uluslararası yarışmaya Avcı, Sakin, Zet ve Hırçın olmak üzere dört sumo robotla katılım sağlayan Karabük Üniversitesi, Avcı isimli robotla Japon ulusal ikincisini eleyerek çeyrek finale yükselip, çeyrek finalde de ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada birinci olan robotu eleyerek finale çıktı. Final maçında ise Sakin isimli robot ile karşılaşıp 2 - 1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Bu sonuçla Avcı isimli sumo robotu dünya birincisi olurken ekibin Sakin isimli robotu ise dünya ikincisi oldu.

“Yokozuna unvanı bu yıl da korundu”
Karabük Üniversitesi Robot Kulübü bu yıl düzenlenen şampiyonada Japonların kendi milli güreşi olan sumoda en iyi sumocu (bizdeki başpehlivan) unvanı olan “Yokozuna” unvanını tekrar kazanma ve unvanını koruma başarısını gösterdi. Karabük Üniversitesi Robot Kulübü, ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek dünyanın ve ülkemizin en iyi sumo robotlarına sahip olma gururunu ülkemize yaşattı.



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