Karabük’te Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından desteklenen Ecdadın İzinde Osmanlı Medeniyetine yolculuk projesinin kapanış programı öğretmenevinde yapıldı.

Programa AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin, Proje Koordinatörü İlyas Yıldız, İlim Yayma Cemiyeti Cemal Aybak ve çok sayıda öğrenci ile aileler katıldı.

Programda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, “Gençlerimize tarih ve medeniyet bilincinin yerleşmesi bakımından bu önemli projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Program proje kapsamında dağıtılan sertifika törenin ardından sona erdi.