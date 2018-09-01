Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 18:24

Ecdadın İzinde Osmanlı Medeniyetine yolculuk projesinin kapanışı yapıldı

İlim Yayma Cemiyeti Karabük Şubesi tarafından Ecdadın İzinde Osmanlı Medeniyetine yolculuk projesinin kapanış programı gerçekleştirildi.

Ecdadın İzinde Osmanlı Medeniyetine yolculuk projesinin kapanışı yapıldı

01 Eylül 2018 18:24


Karabük’te Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından desteklenen Ecdadın İzinde Osmanlı Medeniyetine yolculuk projesinin kapanış programı öğretmenevinde yapıldı.


Programa AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin, Proje Koordinatörü İlyas Yıldız, İlim Yayma Cemiyeti Cemal Aybak ve çok sayıda öğrenci ile aileler katıldı.


Programda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, “Gençlerimize tarih ve medeniyet bilincinin yerleşmesi bakımından bu önemli projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.


Program proje kapsamında dağıtılan sertifika törenin ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç