"Ecdadın İzinden Osmanlı Medeniyetine Yolculuk" konferansı

Artı Kariyer Kulübü tarafından Hamit Çepni Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa katılan Sultan 2. Abdülhamit’in torunu Orhan Osmanoğlu “Türkiye’ye 1974 yılında geldik, her sene dosyamız kaybolduğu için kendi vatanımızda kimliğimizi alamadık” dedi.

“Bizi kovanlar ve bizi oradan kovduklarından dolayı ben o ülkeye ayak basmam”

Sultan 2. Abdülhamit’in en küçük oğlu Abid Efendi ile tanıştığını ve kendisiyle Türkçe bilmediği için konuşmakta zorlandığını kaydeden Osmanoğlu şunları söyledi:

"Abid Efendi konuşmasıyla duruşuyla tam bir beyefendi, tam bir şehzade. O kadar kibar bir insan ki anlatamam. Ama kendisiyle düzgün bir şekilde sohbet edemedim. Sebebi Türkçe bilmediğinden dolayı. Babam bize tercümanlık yapıyordu. Kendisine ’Türkiye’yi özlemediniz mi, Türkiye’ye gitmeyecek misiniz?’ diye sordum. ’Asla. Bizi kovanlar ve bizi oradan kovduklarından dolayı ben o ülkeye ayak basmam’ dedi.”

Türkiye’ye 1974’te geldiklerini kaydeden Osmanoğlu, “Her sene dosyamız kaybolduğu için yaklaşık 9 sene kendi vatanımızda kimliğimizi alamadık. Turgut Özal duruma vakıf oldu, vatandaşlığımızı aldık" diye konuştu.

Osmanlı hanedanından gelen mensupların asla cumhuriyeti yıkmak gibi bir derdi olmadığını da belirten Osmanoğlu, “Bize sahip çıkan liderler çıkmıştır. Adnan Menderes gelmiştir, Turgut Özal gelmiştir, Recep Tayyip Erdoğan gelmiştir Allah’ın izniyle” dedi.

“Yetiş Filistin düştü”

Sultan Abdülhamit Han’ın, son yıllarında Beylerbeyi Sarayı’nda hapis hayatı yaşadığını anlatan Osmanoğlu, “Bir gece yarısı Müşfika Kadınefendi Sultan’ın sesiyle, bağrışıyla kalkıyor. Hemen odasına gidip ’Sultanım ne oldu.’ diyor. Abdulhamit Han yetiş hanım Filistin düştü diyor. Müşfika Hanım, olamaz Sultanım ordumuz orada savaşıyor, Allah’ın izniyle galip gelecektir. Kudüs emniyettedir diyor. Sultan, vallahi, billahi hanımım eğer Kudüs düşerse Medine, Mekke düşer. Medine, Mekke düşerse payitahtımız düşer, Osmanlı düşer, ümmeti İslam düşer dedi” ifadelerini kullandı.