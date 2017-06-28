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28 Haziran 2017 15:16

Edanur dosyasına kapatan hakim FETÖCÜ çıktı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, 6,5 yıl önce evinin önünde römork üzerinde oynarken askeri birlikten gelen merminin başına isabet etmesi sonucu ölen 4 yaşındaki Eda Nur Avcı’nın kapatılan dosyası yeniden açıldı.

Edanur dosyasına kapatan hakim FETÖCÜ çıktı

28 Haziran 2017 15:16


Soruşturmayı yürüten ve 2015 yılında takipsizlik kararı ile dosyayı kapatan askeri hakimin ve o dönemde görevli Albay’ın FETÖ’den ihraç edildiğini öğrenen baba Yusuf Avcı’nın girişimleri sonucu kapatılan dosya yeninde açıldı.


Safranbolu merkeze bağlı Aşağıçiftlik köyü Kurttepe mevkiindeki evlerinin önünde 4 Kasım 2010 tarihinde oynarken kafasına isabet eden mermi nedeniyle hayatını kaybeden Eda Nur Avcı’nın dosyası ateş eden asker bulunamadığından 2015 yılında takipsizlik sonucu askeri hakim Üsteğmen Turgut Kapan tarafından kapatılmıştı.


15 Temmuz’da meydana gelen darbe girişimi sonrası askeri hakim ile dönemin 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı olan Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Adnan Şimşiroğlu’nun FETÖ’den ihraç edildiğini öğrenen acılı baba Yusuf Avcı, BİMER’e yazdığı yazı sonucu kapanan dosyanın yeniden açıldığının söyledi.



“Adlaet yerini bulacak”


Safranbolu’da berberlikle uğraşan acılı baba Yusuf Avcı, geçte olsa artık adaletin yerini bulunacağını söyleyerek, “


“15 Temmuz olaylarındaki şahsıların olayları birbirlerine saptırması ve o günün alay komutanı ve o günün şartlarında davaya bakan üsteğmen şuanda görevden alınmış. Açıktalar. Bende buna istinaden BİMER’e yazı yazdım ve oradan cevap geldi. Dosyanın açılarak davanın yeninde görülmesi konusunda Savcılığa yazı yazıldı. Şimdi oradan gelecek mutlu haber bizi birazda olsa ferahlatacak. En azından olay örtbars edilmeyecek. Kızım geri gelmez ama en azından gönlümüz rahatlamış olacak. Olay örtbas edilmemiş olacak ve bizim için teselli olacak” dedi.


“Birbirlerini tanıyorlar”


15 Temmuz FETÖ olaylarında bu kişiler hep birbirlerine bağımlı ve birbirlerini tanıdıklarını iddia ederek ben bu girişimde bulundum. Edindiğim bilgilere göre ikisi de şuan açıkta. Bu olay farklı yönlere saptırılarak dosya kapatılarak takipsizlik verilmişti. Bu doysa yeniden açılır ve dava sürecinde yeniden aydınlığa kavuşacağına inanıyorum. Adalete güveniyoruz ve o konuda hiç şüphemiz yok. Bundan sonrası daha iyi olacak. Bu olay en azından aydınlanmış olacak. Neredeyse 7 yıl olacak. Kolay değil. Acıyı yaşayan bilir. Bu olayların üzeri hiçbir sonuç almadan dosyanın kapanması bizi anlatılamayacak derecede üzdü. İnşallah olay açıklığa kavuşacak” diye kaydetti.


Avcı, olay sonrası askeri kışladan toplanan silahların balistik sonucunda merminin hangi silahtan çıktığı tespit edilmemişti. Bize gelen raporda, “Çekirdeğin sekme sonucu geldiğinden ve yıprandığından dolayı hangi silahtan çıktığı tespit edilememiştir” diye yazıyordu. Ben kendi mücadelemle imkânlarımla olayı unutturmaya aydınlığa kavuşturana kadar mücadele ederek bunu başaracağım” dedi.




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