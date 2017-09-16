Eflani Hindi Bandırması tescilleniyor

Bakan Özlü, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’nin değişik illerinin yöresel yemeklerinin resmilerini tek tek paylaşarak tescillenme aşamasında olduğunu duyurdu.

Karabük’ün organik hindileri ile meşhur Eflani İlçesinde Hindi yemeğinin suyundan yapılan ‘Hindi Bandırması’ tescillenmesi Eflanilileri sevindirdi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, kendileri için sevindirici olduğunu söyleyerek, “ Biz yaklaşık 6-7 yıl önce tescil başvurusunda bulunmuştuk. Anacak bugüne kadar bir sonuç alamamıştık. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün talimatları sonucu geçtiğimiz hafta Türkpatent kurumuna yöresel yemeğimiz ‘Hindi Bandırması’için dosyamızı yeniledi. Sayın Bakanımız sosyal medya hesabı üzerinden de tescille ilgili açıklama yapması bizleri oldukça sevindirdi. Yakın zamand Eflani Hindi Bandırmamız artık tescillenecek. Bandırma yemeğimiz tescillendiği zaman Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü ilçemize davet ederek, bandırma yemeğimizin tatmasını arzuluyoruz” dedi.