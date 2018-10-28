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Eğlence mekanında fazla hesap tartışmasında 2 tutuklama daha

Bartın’da bir eğlence mekanında fazla hesap yüzünden çıkan tartışmada 2 kişinin darp edilerek 17 bin 100 liralarının gasp edilmesi olayında 2 kişi daha tutuklandı.

Bartın'da bir eğlence mekanında fazla hesap yüzünden çıkan tartışmada 2 kişinin darp edilerek 17 bin 100 liralarının gasp edilmesi olayında 2 kişi daha tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, gittikleri eğlence mekanında mekan sahipleri ve çalışanlar ile hesap yüzünden tartışan 2 kişi, darp edilerek 8 bin 400 liraları alındı. Şahıslar mekandan ayrılıp araçlarıyla uzaklaşırken araçlarının önü kesilerek tekrar darp edilip, 8 bin 700 TL paraları daha gasp edildi. Toplam 17 bin 100 liraları alınan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.


Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5 şüpheli “kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak, yol kesmek suretiyle gece vakti yağma” suçlarından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden M.İ. çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 26 Ekim tarihinde tekrardan gözaltına alınan İ.K. ve T.K. da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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