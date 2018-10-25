Ekim Ayı Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekim ayı muhtarlar toplantısı Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise problemli bir şehirde yaşandığını ve bu problemlerle ilgili vatandaşa sıkıntı vermeden çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, “Temel sorunlar ile ilgili hem muhtarlarımız, hem Belediyemiz hizmet vermeye çalışıyoruz. Eksiklerimizin çoğunu sizin önerileriniz ve tavsiyelerinizle tamamladık. Problemli bir şehirde yaşıyoruz. Bu problemleri de zaman içerisinde vatandaşa sıkıntı vermeden çalışmalarımız devam edecek. Yine sizde eksiklerinizi bir şekilde bize ulaştırırsınız. Karabük'te benim en son yaptığım bir çalışma neticesinde en büyük problem temizlik ve hava kirliliği. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Umuyoruz ki Demir Çelik'te bizim dediğimiz doğrultuya gelecek, isteklerimize kulak verecek. Neticesinde Karabük'te hava ve çevre ile ilgili Demir Çelik'in de problemleri bir şekilde çözülmüş olacak. Onlar duyarlı olacak, gelecek bizimle masaya oturacak veya hukuk yoluyla bunların hepsi yaptırılacak.” dedi.

Şehirdeki temizlik problemini kökten çözeceğini ifade eden Vergili, “Bununla ilgili pilot mahalleler olacak. 200 Evler çalışma alanı dar bir alan ve yoğun bir nüfus. Buralarda bazı programları uygulayıp bunu bütün mahallelerimize yaymamız gerekiyor. Şöyle bir şey var. Biz temizliği yalnız süpürgeciye bağlamışız. Bir süpürgeciyle temizlik işi olmaz. "Ben süpürgeci göremedim temiz değil şehir" diye de bir düşünce ortaya konulup ta bu genişletilmez. Mahallelerimizi bir kere yıkıyorsak iki kere yıkayacağız. Çöp konteynırlarının dipleri temizlenmiyorsa temizlenecek. Sizinde bize böyle programlarla gelmeniz lazım. Biz hiçbir süpürgeci olmadan mahallelerimizi temiz tutabilmeliyiz. Bizim araçlarımız, süpürgelerimiz ve makinelerimiz mevcut. Birazda vatandaş destek verirse, birazda biz bunları genişletirsek örneğin esnafa konteyner mi dağıtacağız, geri dönüşümle ilgili konteyner veya mahallelerin belirli yerlerinde bu merkezleri daha belirli halemi getireceğiz. Bir tane kirli mahalle bütün mahalleleri kirli gösteriyor. Vatandaş özelliklede her gün oranın önünden geçiyor. Sonra mahalleli diyor ki "Benim mahallem kirli" hiçbir mahalle ayırmadan bu düşünce mevcut. Bu durumla ilgili hızlı bir eylem planı hazırlayıp, sizlerden de destek bekleyip yıl sonuna kadar temizlik konusunda bambaşka bir şehri ortaya çıkarmalıyız. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapacağım. Bununla ilgili talimatları verdim. Diğer eksiklerimizde mutlaka vardır. Çok acil eksikliklerinizi hızlı bir şekilde bildirin. Vatandaşa büyük sıkıntı veren eksiklerin hepsinin çözülmesi lazım. Bizim duymadığımız, bilmediğimiz her şeye siz ulaşabiliyorsunuz. Bunlarla ilgilide çalışmalara devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim, sağ olun" şeklinde konuştu.