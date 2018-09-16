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Ekmek yaparken baca alev aldı

Karabük’ün Yenice ilçesinde bir evde ekmek yaparken baca tutuştu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evde ekmek yaparken baca tutuştu. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre yangın, Yenice ilçesi Kayaarkası köyü mevkisinde meydana geldi. Meryem Karadayı evde ekmek yaptığı sırada baca alev aldı. Çıkan yangında Karadayı'nın iki oğlu Samet ve Muzaffer Karadayı dumandan etkilendi.


Kısa sürede olay yerine Yenice Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale edilmesinin ardından yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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