Ekrem Karaaslan: “ AK Parti Türkiye’nin geleceği”

Çalışmaları kapsamında kentte esnaf ve vatandaşları tek tek dolaşarak ziyaret eden Karaaslan’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Karaaslan, ziyaretinde birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Karabük’te AK Parti’den 34 milletvekili aday adayının katıldığı temayül yoklamasının ardından, il merkezinde mahalleri ziyaret eden Karaaslan, vatandaşlardan yapılacak olan Cumhur İttifakı ve Milletvekilliği için AK Parti’ye oy vermelerini talep etti.

Karabük’te yıllardır inşaat sektöründe hizmet veren Ceylan İnşaat yönetim kurulu başkanı da olan AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Ekrem Karaaslan, mahalleleri gezerek seçmenlerle bir araya geldi. Vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Karaaslan, yaptığı açıklamada ülkenin bekasının her şeyin önünde olduğunu söyledi.

AK Parti’nin Türkiye’nin geleceği olduğunu da belirten Karaaslan, geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla Karabük’te partimizin temayül yoklaması gerçekleşti. Şahsımla birlikte eşit şartlarda yarışan 34 kardeşimiz, ağabeyim, arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarımın hepsi de vizyon ve misyona sahiptir ve her arkadaşımız bu göreve layıktır. Ancak, bu 34 arkadaşımızın içinden malumunuz sadece 3 arkadaşımız milletvekili adayı olacaklardır. Buna da hazırlıklıyız. Bir kardeşiniz olarak hangi arkadaşımız listede görev alırsa alsın, onun yanında yer alacağız. Amacımız toplumun bir kesimini değil, tüm kesimlerine hizmet edip kucaklamaktır’’ dedi.