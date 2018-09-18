El Bab şehidinin ismi okulda yaşatılıyor

Karabük Mahallesi'nde bulunan ortaokula Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Uğur Aytekin'in adı verildi.

Karabük'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karabük Mahallesi'nde bulunan Aydınlıkevler Ortaokulu'na Suriye'nin El Bab bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 2017 yılında yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı 27 yaşındaki Umut Aytekin'in isminin verilmesine karar verildi. Okula şehidin adının verilmesinin ardından yeni tabelasının asılması şehit ailesini duygulandırdı. Ayrıca Şehit Umut Aytekin Ortaokulu'nun yanında bulunan imam hatip ortaokulunda da 18 Ocak 2016'da Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin polis servis aracına roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Alican Öztürk'ün adı bulunmakta.

Şehit Umut Aytekin Ortaokulu Müdürü Adnan Cansız okulumuzun isminin daha önceden Aydınlıkevler Ortaokulu olduğunu şehit ailesinin hala bu bölgede bulunmasından dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talimatıyla burada bulunan ortaokula El Bab şehidi Umut Aytekin'in adının verilmesine karar verildiğini belirterek, “19 Haziran 2018 tarihinden itibaren okulumuzun ismi Şehit Umut Aytekin olarak değiştirilmiştir. Böyle olması gerek öğretmenler, öğrenciler ve yöre halkı için iyi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Bizi aile olarak gururlandırdı”

Şehit Onbaşı Aytekin'in babası Hasan Aytekin, oğlunun isminin okula verilmesinden dolayı duygulandığını ve gururlandığını belirterek, “Oğlumu 8 Şubatta El Bab'a girdiğimiz ilk günde şehit oldu. Ama böyle güzel bir mekanda, okulda oğlumun isminin verilmesi bizi aile olarak gururlandırdı. Buralar benim oğlumun çocukluğunun geçtiği yerler. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Valimiz olmak üzere, Milli Eğitim Müdürümüze, Turgut Acarlı'ya ve tüm emeği geçen öğretmenlerimize müdürümüze hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Çocuğumun adını yaşatıyorlar, çocuğumu yaşatıyorlar” diye konuştu.

“Gururla eğitimimize devam etmeyi hedefliyoruz”

Şehit Umut Aytekin Ortaokulu 8.Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Elif Sena Kutlu okullarının şehit isminin taşımasının çok güzel bir duygu olduğunu söyleyerek, “Bu ismin verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim ilk öncelikle. Bu şehidimiz zaten kendi içimizden biri ve okulumuz onun adını taşıyor. Onun verdiği gururla eğitimimize devam etmeyi hedefliyoruz hep beraber” ifadelerini kullandı.