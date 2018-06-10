’El Ele Elden Ele 81 İlde Türk Kadınının Zaferi" projesi

19 Mayıs 2018 günü başlayan ve 30 Ağustos günü sona erecek olan proje Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından hayata geçirildi. Sağlıklı yaşam ve mutlu insanlar için bisiklet sporunun gerekliliğine vurgu yapmak ve trafik kaosuna ’dur’ demek için pedal çeviren ekip, Türk Bayrağı’nı Bartın’dan Karabük’e ulaştırdı. Türk Bayrağını teslim alan Karabük Bisiklet Derneği Başkanı Hatice Taş Şen, "Bu çok anlamlı bir proje. Bartın’daki ekip arkadaşlarımızdan bayrağımızı teslim aldık. Biz de yarın Karabük’ten Kastamonu’ya ulaştırmak üzere yola çıkacağız" diye ifade etti.