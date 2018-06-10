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10 Haziran 2018 20:12

’El Ele Elden Ele 81 İlde Türk Kadınının Zaferi" projesi

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından geçen 19 Mayıs’ta başlayan projede, Karabük Bisiklet Derneği üyesi kadın bisikletçiler Türk Bayrağını Bartın ekibinden teslim aldı.

’El Ele Elden Ele 81 İlde Türk Kadınının Zaferi

10 Haziran 2018 20:12


19 Mayıs 2018 günü başlayan ve 30 Ağustos günü sona erecek olan proje Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından hayata geçirildi. Sağlıklı yaşam ve mutlu insanlar için bisiklet sporunun gerekliliğine vurgu yapmak ve trafik kaosuna ’dur’ demek için pedal çeviren ekip, Türk Bayrağı’nı Bartın’dan Karabük’e ulaştırdı. Türk Bayrağını teslim alan Karabük Bisiklet Derneği Başkanı Hatice Taş Şen, "Bu çok anlamlı bir proje. Bartın’daki ekip arkadaşlarımızdan bayrağımızı teslim aldık. Biz de yarın Karabük’ten Kastamonu’ya ulaştırmak üzere yola çıkacağız" diye ifade etti.




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