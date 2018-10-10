Elektrik kontağından çıkan yangın 2 evi kül etti

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Ahmetler köyünde çıkan yangında iki ev alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ahmetler köyü Sofular Mahallesi'nde Dilber Anıl'a ait evde elektrik kontağından çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, Hanife Aydın'a ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Ovacık Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tamamen yanan evler küle dönerken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.