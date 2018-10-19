Emektar Düewag öğrencilere katkı sağlayacak

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle Konya Raylı Sistemler Mahallesi'nden teslim alınan tramvay meşakkatli ve uzun süren yolculuk sonrasında dün Üniversite kampüsüne getirildi. Düewag marka tramvay bugün Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karabük Üniversitesi ortak çalışmasıyla stadyum alanındaki trenin arkasına çekildi.

‘Emektar Düewag'

1963-1966 yılları arasında Düewag firması tarafından üretilen tramvay 83 oturaklı ve 248 ayaklı yolcusuyla toplamda 331 toplam yolcu kapasitesine sahip. 1988 yılında ilk vagonun sevki yapıldı ve 1992 yılında tramvay Konya'da kullanılmaya başlandı. Konya halkı tarafından toplu taşıma araçları içerisinde büyük ilgi görmesi nedeniyle 1996 yılında ise tüm hatlarda kullanılmaya başlandı.

Geçtiğimiz yıllarda Skoda marka tramvayların kademeli olarak Konya'da kullanılmaya başlanmasıyla birlikte eski Düewag marka tramvaylardan bir tanesi de Karabük Üniversitesi'ne hibe edildi ve Düewag'ın son durağı Karabük Üniversitesi oldu.

Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karabük Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında her yıl Karabük Üniversitesinden en fazla 10 Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü öğrencisi Konya Büyükşehir Belediyesi Raylı Sitem Şube Müdürlüğünde staj yapabilecek.