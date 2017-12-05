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05 Aralık 2017 11:43

Emniyetten "Polis amiri üçlü çektiriyor" görüntülerine açıklama

Karabük Emniyet Müdürlüğü, Süper Lig’in 14.

Emniyetten

05 Aralık 2017 11:43

haftasında Karabük’te oynanan Kardemir Karabükspor-Göztepe maçı sonunda sosyal medyada yer alan, "Polis amiri tribüne üçlü çektiriyor" başlıklı görüntü ile ilgili açıklama yaptı.


Yapılan yazılı açıklamada, "Kardemir Karabükspor ile Göztepe arasında oynanan maç sonunda sosyal medya hesaplarında Göztepe taraftarına ’Polis amiri tribüne üçlü çektiriyor’ başlığı adı altında yayınlanan video ile ilgili basın açıklaması yapılmasına gerek duyulmuştur. 2 Aralık Cumartesi günü saat 16.30’da ilimizde oynanan Süper Lig futbol müsabakası güvenlik tedbirleri için, çevre illerden takviye personel talep edilmiş olup, sosyal medyaya da ilimize takviye olarak gelen personelin görüntüleri yansımıştır. Konu ile ilgili personelin bağlı olduğu il’e bilgi verilerek gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.




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