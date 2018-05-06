Engelli elektrik aracına çarptığını sürücülerin uyarısıyla fark etti

Kazayı fark etmeyen otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, çarpmanın etkisiyle yere düşen ve belden aşağısı felçli olan kadının yardımına yoldan geçenler yetişti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Safranbolu karayolu Namal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Kavşaktan karşı şeride geçmeye çalışan Dilek Arı’nın kullandığı elektrikli engelli aracı, Safranbolu istikametinden gelmekte olan Kutay Yenidoğan yönetimindeki 78 SU 036 plakalı otomobilin arka tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle engelli aracından yola fırladı. Bu sırada araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücü, engelli kadının kendine çarptığını fark etmeyerek yoluna devam etti. Kazayı gören bazı vatandaşlar yolda yatan engelli kadını ayık tutmak için yüzüne su vurarak ambulansın gelmesini bekledi.

“Aracımı bırakmayın”

Olay yerine gelen 112 ekiplerince sedyeye alınan Arı, çevresindekilere engelli aracına sahip çıkılmasını isteyerek yakınlarını bilgi verilmesini istedi. Ambulansa konulan engelli sürücü Arı, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü fark edince olay yerine koşarak geldi

Bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerine gri bir aracın çarptığı bilgisi verilirken, kazaya karışan genç sürücü koşarak olay yerine geldi. Polislere kazayı kendisinin yaptığını ve müzik dinlediğinden çarpma sesi duymadığını söyleyen otomobil sürücü, “Ben geçtiğimde sarı ışık yanı yanıyordu. O bana arkadan vurdu. Aracımda müzik çalıyordu. Tamponum yerinden çıktığını gören diğer sürücüler uyarınca ileride aracımı park edip geldim. Sonradan fark ettim” dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bir polis memuru ve otomobil sürücüsü engelli bayanın elektrikli aracını iterek benzinliğe çekerek emanet etti.