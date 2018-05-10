Engelliler Haftası çocukların gösterileriyle kutlandı

Engelliler Haftası, tüm yurtta olduğu gibi Karabük’te de çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği tarafından hazırlanan program, Kent meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda bir konuşma yapan Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, Engelliler haftasının, ülkemizdeki engellilerin sorunlarını, onların hak mücadelesinin yürüyüşünü sağlayan bir hafta olduğunu belirtti.

İnsan hakları açısından bakıldığında engellilerin sorunlarının ayrımcı düzenleme ve uygulamalardan kaynaklandığını ifade eden Yılmaz, “Engelliler açısından nihai amacı kamusal yaşamın her alanında tam ve bağımsız kişiler olarak katılımının sağlanmasıdır. Türkiyenin köklü sorunlarından biri olan bu ayrımcılığın ortadan kaldırılması Türk siyasetenin en önemli gündem maddelerinden biri olmalıdır. Engelli vatandaşlarımızın sorunları, yalnızca engelli kesimlerini ve yakınlarını ilgilendirdiği gibi görünsede, toplumun tüm kesimini yakından ilgilendirmektedir. Son zamanlarda devletimiz sosyal devlet anlayışında çıkarılan kanunlarla pozitif ayrımcılığın sağlanması ve engellilerin sorunları için ciddi adımlar atılarak , kanunlar çıkartılmıştır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gösteri etkinlikleri ve empati yürüyüşü için Hürriyet Caddesi ONEL AVM önünde toplanıldı. Etkinlikte, miniklerin işaret diliyle söyledikleri İstiklal Marşı büyük beğeni alırken, küçük çocukların askeri kıyafetlerle yaptıkları gösteri izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Etkinlik, engellileri anlamak için yapılan empati yürüyüşüyle son buldu.