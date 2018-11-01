Ergenekon Mahallesi'nde park açılışı yapıldı

'si tamamlanan Ergenekon Mahallesi Parkının açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

Ergenekon Mahallesi Parkı açılış törenine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl Başkanı Adem Kar, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Bu 112'inci parkımız. Mimarlardan bir tanesi Gülsüm abladır. Böyle bir okulumuzun yanında böyle bir yer var, burayı kazandırabilir miyiz? dedi. Bende gerekli talimatları verdim. Sağ olsun belediye personellerimiz de buraya yakışacak şekilde en güzel parkı yaptı. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Karabük hakkında çok farklı hikayelerin olduğunu ama kendilerinin 10 yıl gibi bir sürede bambaşka bir hikaye yazdıklarını belirten Vergili, “Karabük'ün kendine göre bir hikayesi var. Allah rahmet eylesin İsmet Paşa gelmiş tören yapmış. Fevzi Çakmak Paşa yer tespitini yapmış. Sonra Almanlar gelmiş, İngilizler gelmiş. Karabük'te çok farklı bir hikaye ortaya çıkarmışlar ama biz bu 10 yılda Karabük'ün asıl hikayesini yazdık. Meydan tamamen başlı başına bir anlatımı olan bir proje. Demir Çelik'ten buranın alınması, bir akşamda yıkılma izninin alınması, bir akşamda çevrede ne kadar iş makinesi varsa yıkıma başlaması. Daha önceden rant kavgaları olmuş bir alan, şimdi yalnız halkın hizmetinde. Şimdi konuşuyorlar taş yığını diye. Taş yığını diye konuşan arkadaşlara şöyle söyleyeyim, belki Karabük'ün yüzde 1'ini bile temsil etmezler ama sesleri nedense çok çıkıyor. Gitsinler meydan görsünler. Hatta bunun içinde basın mensubu arkadaşlarda vardı. Eğer Karabük Belediyesini tekrardan kazanabiliyorlarsa Millet Parkı yapsınlar” ifadelerini kullandı.

“Kaynak sıkıntımız yok, proje yollasınlar"

“Biz Millet Parkı'na da yer bulduk” diyen Vergili, “Hemen burada fidanlığın altında 30 dönüm araziyi hükumete tahsis ettik. Bunu ne zaman yapacağını bildirsinler. Yapmıyorlarsa biz seçimlerden önce bu parkı bitiririz. Şu anda hükümetin durumu çok iyi değil. Bazı tasarruf tedbirleri uyguluyorlar. Şükürler olsun ki Karabük Belediyesi olarak bizim para sıkıntımız, kaynak sıkıntımız yok. Biz yaparız. Bize proje yollasınlar. Buradan bunu da söylemiş olalım” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ve duanın ardından Ergenekon Mahallesi Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.