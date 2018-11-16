Erik ağacı çiçek açıp meyve verdi

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy'de bir erik ağacının Kasım ayının ikinci haftasında çiçek açıp meyve vermesi görenleri hayrete düşürdü.

Türkiye'nin birçok kentinde hava sıcaklıklarının düşerek kar yağışının gözlendiği Kasım ayında Yenice ilçesinde bir erik ağacının çiçek açıp meyve vermesi görenleri şaşırttı. Bahçesinde mevsimini şaşırarak çiçek açıp meyve veren erik ağacını gören Sami Dayı, bu anı görüntüleyip sosyal medyasından yayınlayarak, Kasım ayında erik ağacının çiçek açıp meyve verdiğini söyleyip, takipçileriyle paylaştı.