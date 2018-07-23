Börekçi, sektörel anlamda Karabük Üniversitesi’nin çok büyük katkı sağlayıp hızla büyüdüğünü ve 53 bin öğrenci kapasitesinde bir üniversite haline geldiğini söyledi. Bu gelişmenin kenti ekonomik olarak rahatlatıp Karabük’ü öğrenci ve üniversite kenti haline getirmeye başlayan dönüşüm sürecini başlattığını belirten Börekçi, “İlimiz yatırım seçenekleri çok şekilli sektörlere dayanmayan ve seçenekleri fazla olmayan bir kent olması, elindeki imkanlara her yerden daha fazla sahip çıkma hassasiyetini de öne çıkarmaktadır. Üniversitemizi kurarken nasıl Karabük halkı elbirliği ile kurdu ise, yaşatırken de kurduğu Üniversitesine sahip çıkmalıdır. Karabük Üniversitemiz sadece yöneticilerinin sorumluluğunda değil, kentin genel sorumluluğunda olmalıdır. Karabük Üniversitesi Karabük’lünündür ve ayrıca Karabük Üniversitesi Karabük’ün ekonomik, sosyal, kültürel, modern bir kent olma yolunda en büyük avantajıdır” dedi.

Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısındaki hızlı artışın devlet-vakıf fark etmeksizin, üniversiteler arasında kıyasıya bir rekabet ortamının doğmasına yol açtığını söyleyen Börekçi, “Üniversitelerin, öğrenci sayısını ve niteliğini artırmak için, tanıtım araçlarını yoğun olarak kullanmaları da kaçılmaz olmuştur. Böylece üniversiteler, daha nitelikli ve daha çok sayıda öğrenci bulabileceklerdir. Eğitim sektörü ve onun bir alt dalı olarak üniversiteler, son yıllarda gittikçe yıldızı parlayan, yoğun talebin olduğu bir sektördür. Bu talep doğrultusunda da çok yoğun bir rekabet kaçınılmaz olmaktadır” diye konuştu.

“Sosyal medya tercihte en çok kullanılan tanıtım aracıdır”

Börekçi, Tercih dönemi sürecinde yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde sosyal medya araçlarının tercihte en çok kullanılan tanıtım aracı olduğunu kaydederek, “Yapılan literatür taraması neticesinde, üniversite tanıtım/bilgilendirme faaliyetlerinin üniversite adaylarının tercihlerine etkisini ölçen araştırmalar sonucunda öğrencilerin yaklaşık yüzde 26’sının sosyal medya araçlarını, yüzde 20’sinin ÖSYM ve danışman desteğini, yüzde 19’unun kendi çabaları ile araştırma yaptıkları, yüzde 19’unun sosyal çevresini kullandığı, yüzde 16’sının ise üniversitenin geliştirdiği tanıtım araçlarını kullanarak tercihte bulunduğu ortaya çıkmıştır. Sosyal medya araçları ise tercihte en çok kullanılan tanıtım aracıdır” ifadelerini kullandı.

“Açılan bölümlerin tercih edilmemesi kapanmasına neden olacaktır”

Üniversitedeki sosyal yaşamla ilgili bilgileri, akademik ve sosyal etkinlikleri, üniversitenin gerçekleştirdiği projeleri, burs olanakları, yurt ve beslenme imkanlarını, üniversiteyi öne çıkaracak özelliklerini sosyal medya araçlarını kullanarak, tanıtım sürecini başlatmayı düşündüğünü dile getiren Börekçi şunları söyledi:

“İlçelerimizde açılan Yüksekokullar olsun, İster Kampüs yerleşkesinde bulunan fakülte ve yüksek okullar ve açılan bölümleri, İlçelerimizin ve kentimizin gelecek umududur. Açılan bölümlerin tercih edilmemesi bölümlerin kapanmasına, bölümlerin kapanması Üniversitemizin geriye gitmesine neden olacaktır. Öğrencilerimizin Üniversite tercihlerini yaptıkları bu dönemde Üniversitemize sahip çıkarak daha fazla öğrencinin Üniversitemizi tercih etmesini sağlamak aynı zamanda Karabük’ümüzün geleceğine de sahip çıkmak anlamına gelmektedir.”