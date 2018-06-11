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11 Haziran 2018 23:05

Esentepe gençlerinden bin kişilik iftar programı

Karabük’te Esentepe Mahallesi gençleri ve esnafları bir araya gelerek cadde üzerinde bin kişiye iftar verdiEsentepe gençleri ve esnafları tarafından Taşkent Caddesi üzerinde yolun sağlı ve sollu iki tarafına kurulan iftar sofrasında vatandaşlar oruçlarını açtı.

Esentepe gençlerinden bin kişilik iftar programı

11 Haziran 2018 23:05

Karabük’te Esentepe Mahallesi gençleri ve esnafları bir araya gelerek cadde üzerinde bin kişiye iftar verdi


Esentepe gençleri ve esnafları tarafından Taşkent Caddesi üzerinde yolun sağlı ve sollu iki tarafına kurulan iftar sofrasında vatandaşlar oruçlarını açtı. İftar programına Vali Çeber’in yanı sıra, AK Parti Karabük Milletvekili Adayı Cumhur Ünal, MHP Karabük Milletvekili Adayı Seyit Ahmet Karabacak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program öncesi cadde trafiğe kapatıldı.


Akşam ezanın okunmasıyla açılan iftarın ardından edilen dualarla iftar etkinliği son buldu.




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