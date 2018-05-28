‘Eski kitaplar okumayanlar için yenidir’

Safranbolu Belediyesi tarafından desteklenen ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ ve ‘Eski Kitaplar Okumayanlar İçin Yenidir’ parolası ile yola çıkan oyuncular, gösterilerin ücretsiz olduğunu ancak bilet karşılığı evde okumadıkları, eski kitapları istediklerini, böylece çocukların hem eğleneceğini hemde kenarda veya raflarda bekleyen kştapların başka çocuklara da ulaşacağını belirttiler.

Çocukların yararına olacak her türlü proje destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Çocuklarımızın sosyal yönden gelişmeleri için çeşitli projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan ve Safranbolu’daki tüm okullar kapsayan Safranbolu’da Çocuklar Sinemayla Buluşuyor başlıklı projemiz büyük ilgi görmüş, olumlu geri dönüşler almıştık. Bu kapsamda Safranbolu Hayal Çocuk Tiyatrosu bize böyle bir proje ile geldi. Bir yandan çocuklarımızı çok eski bir gelenek olan kukla ile buluşturuyorlar diğer yandan da kenara atılmış, tozlu raflara kaldırılmış kitaplar yeniden çocukların beğenisine sunuyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bizler istesinler, bizler her daim çok daha yaşanılır ve güze bir Safranbolu’yu onlara bırakmak için çalışıyoruz” dedi.