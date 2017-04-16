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16 Nisan 2017 16:38

Eski TBMM Başkanı Şahin oyunu kullandı

Eski TBMM Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, “Neticede ortaya çıkacak sonuç, milletimizin iradesini yansıtacak olan bir sonuçtur.

Eski TBMM Başkanı Şahin oyunu kullandı

16 Nisan 2017 16:38

Hepimizin başının üstünde yeri olacaktır” dedi.


Şahin, Beşbinevler Şehit Mehmet Dinçel İlköğretim Okulu’ndaki 1201 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Şahin, 1201 numaralı sandıkta görevlilerle tokalaştıktan sonra oyunu kullandı. Diğer sandıkların bulunduğu sınıfları da ziyaret eden Şahin, katılımın yüksek olduğunu gözlemlediğini söyledi.


Şahin, yüzde 80’in üzerinde bir iştirakin olduğunu belirterek, “Bu güzel bir şey demek. Milletimizin, halkımızın demokrasiyi benimsediği ve görevlerini eksiksiz yerine getirmenin duyarlılığı içerisinde olduğunu gösteriyor. Neticede ortaya çıkacak olan sonuç, milletimizin iradesini yansıtacak olan bir sonuçtur. Hepimizin başının üstünde yeri olacaktır. Bu referandumun daha öncekilerde olduğu gibi hiçbir sorun yaşanmadan sonuçlanmasını ve büyük bir olgunlukla geçmesini diliyorum. Şu ana kadar hiçbir olumsuzluk olmadı çok şükür. Neticeyi bekliyoruz” dedi.




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