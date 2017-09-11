Eskipazar MYO’da yeni dönem akademik yılı açılış töreni düzenlendi

Eskipazar Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde gerçekleşen açılış törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Eskipazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İdris Kabalcı, akademik ve idari personel ile veliler ve öğrenciler katıldı.

Gerçekleştirilecek sosyal ve sportif etkinlikler ile öğrencileri sosyal hayata daha iyi hazırlayacaklarını belirten Eskipazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İdris Kabalcı, “Sizleri hayata hazırlamak için kıymetli öğretim elemanlarımız ile birlikte en güzel başarıları sizlere hediye edeceğiz.” dedi.

Konuşmasında Eskipazar Meslek Yüksekokulu hakkında da bilgi veren Kabalcı, yaklaşık bin 800 öğrenciyle yeni akademik yıla başladıklarını kaydetti.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül ise, yeni başlayan eğitim öğretim yılının yeni imkanlarla geldiğini dile getirerek, öğretimin iki temel paydaşı olan öğretim elemanı ve öğrencinin önemini vurguladı.

Program öğrencilere çeşitli hediye takdimi ile sona erdi.