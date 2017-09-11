Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 16:26

Eskipazar MYO’da yeni dönem akademik yılı açılış töreni düzenlendi

Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulu’nda 2017-2018 Akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

Eskipazar MYO’da yeni dönem akademik yılı açılış töreni düzenlendi

11 Eylül 2017 16:26


Eskipazar Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde gerçekleşen açılış törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Eskipazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İdris Kabalcı, akademik ve idari personel ile veliler ve öğrenciler katıldı.


Gerçekleştirilecek sosyal ve sportif etkinlikler ile öğrencileri sosyal hayata daha iyi hazırlayacaklarını belirten Eskipazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İdris Kabalcı, “Sizleri hayata hazırlamak için kıymetli öğretim elemanlarımız ile birlikte en güzel başarıları sizlere hediye edeceğiz.” dedi.


Konuşmasında Eskipazar Meslek Yüksekokulu hakkında da bilgi veren Kabalcı, yaklaşık bin 800 öğrenciyle yeni akademik yıla başladıklarını kaydetti.


Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül ise, yeni başlayan eğitim öğretim yılının yeni imkanlarla geldiğini dile getirerek, öğretimin iki temel paydaşı olan öğretim elemanı ve öğrencinin önemini vurguladı.


Program öğrencilere çeşitli hediye takdimi ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç