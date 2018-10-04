Eskipazar OSB Bölge Müdürü Demir, il genel meclisi toplantısına katıldı

İl Genel Meclisi üyelerinin daveti üzerine Ekim ayı meclis toplantılarının 4. oturumuna katılan Demir, Eskipazar OSB ile ilgili yapılan çalışmalar, gelinen nokta ve hedef çalışmalar hakkında slayt eşliğinde sunum yaptı.

Türkiye genelinde toplam 320 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunduğunu ve Eskipazar OSB'nin diğer bölgelerde ki OSB'ler ile büyüklük anlamında kıyaslandığında 230 tanesinden daha büyük, 82 tanesinden de küçük olduğunu belirten Demir, “Bu şekilde düşünüldüğünde ve konumu da ele alındığında gerçekten sadece İlimiz değil bölge geneline büyük bir fayda sağlayacak vaziyetteyiz. Bu doğrultuda amacımız OSB'nin en kısa süre içinde sanayiciyle buluşmasını, üretime ve istihdama başlamasını sağlamaktır. Amacımıza ulaşabilmek içinde hedefteki acil ve önemli konular kamulaştırma kaynağı temini, OSB sahasına enerji temini, karayolları otoban projesine OSB dinlenme tesisi ilave ettirmektir. İhtiyaçlarımız ise siyasi destek ve kamuoyu desteğidir” dedi.

Demir, konuşmasının sonunda Karabük İl Özel İdaresi'nin ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın Eskipazar OSB'ye büyük katkı sağladığını ve iştirakçi kurumlar olarak OSB'nin giderlerini finanse ettiğini ifade ederek, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Meclis Üyeleri ve Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile katkılarından dolayı Karabük TSO başkanı ve üyelerine teşekkür etti.