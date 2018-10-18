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Eskipazar'da 2 ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde çıkan bir yangında 2 ahşap ev alevlere teslim oldu.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan bir yangında 2 ahşap ev alevlere teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çandır köyünde İsa Yamanoğlu'na ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın daha sonra bitişiğinde yer alan Adem Özköse'ye ait tek katlı ahşap eve sıçradı. İhbar üzerine köye ulaşan Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, diğer evlere sıçramadan söndürdü. Çıkan yangın sonrası 2 ev tamamen yanarken, Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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