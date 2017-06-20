Eskipazar’ın yeni belediye başkanı Mustafa Yarkan oldu

6 AK Parti, 2 MHP ve bir BBP’li olmak üzere toplam 9 meclis üyesi bulunan Eskipazar Belediyesi Meclisi olağanüstü toplandı.

Yapılan toplantıda AK Parti grubunun ortak adayı olarak belediye başkanlığı seçimine giren AK Partili Belediye Meclis üyesi Mustafa Yarkan, 9 üyenin 7’sinin oyunu alarak Eskipazar Belediye Başkanı olarak seçildi.

Meclis üyelerine kendisine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Başkan Yarkan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “ Önceki belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz, bu memleketin her bir karışına imza attı. Kendisi sağlık sorunları ile görevini bırakmak zorunda kaldı. Yönetimimizi 3 temel üzerine oturtacağız. Birincisi vatandaşımızın hak ve hukukunu koruyup kollayacağız. İkincisi ise, adalet terazimizin düzgünlüğü. Sonuncusu ise, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi her bir insanımızın kimliğine siyasi görüşüne bakmaksızın kucaklayacağız. Diğer yandan ilçe halkımıza belediyecilik adına en iyi şekilde sunma adına görevimizi layıkı ile yapmak için ekibimizle gece gündüz çalışacağız” dedi.

Diğer yandan AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, Mustafa Yarkan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.