Esnaf Odası'nın BAKKA projesinin açılışı yapıldı

2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında BAKKA tarafından desteklenen ve Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından hazırlanan TR81/18/Sosyal/0072 “Yenice Ormanlarından Yeni Turistik Ürünler Doğuyor, “ Doğal Ahşap Oyuncak ve Hediyelik Eşya Dünyası” isimli projenin açılış etkinliği Yenice'de yapıldı.

Etkinliğe Yenice Kaymakamlığına vekaleten bakan Karabük Vali Yardımcısı İsmail Bayata, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Garnizon Komutanı Deniz Dönmez, Karabük BAKKA Koordinatörü Sakin Eren, Karabük İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, Karabük KOSGEB Müdürü Serhat Saygın, daire amirleri, siyasiler, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Yoğun ilginin olduğu açılış etkinliğinde Yenice Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu projelerinde Yenice'ye ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda katkı sağlayacaklarını, ahşap oyuncak ve hediyelik eşya yapımı, doğal boya üretimi ve diğer eğitimler ile özellikle kadınlar, genç işsizler ve yörede ahşap işleriyle ilgilenen kişilere bilgi ve deneyim kazandıracaklarını, ayrıca pazarlama, elektronik ticaret ve temel girişimcilik eğitimleri ile esnafın da bilgi düzeyinin arttırılacağını, yöre turizmine ve istihdama katkı sağlayacaklarını ifade etti. Proje ekip üyesi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Afitap Bulut proje tanıtımına ilişkin bir sunum yaparak projenin süresi, faaliyetleri, sonuçları hakkında bilgi verdi.

Yenice Esnaf ve Sanatkârlar Odası Genel Sekreteri Elçin Elieyioğlu ve Yenice Belediyesi Turizm Sorumlusu Aşkın Uzunkara'nın da yer aldığı proje ekibi 9 ay projede görev alacaklar. Açılış etkinliği program sonunda hazırlanan ikramlardan sonra sona erdi.