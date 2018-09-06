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06 Eylül 2018 18:11

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği fırsatçılara göz açtırmayacak

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, merkez ve ilçelerdeki oda başkanları ile bir araya gelerek temel gıda malzemelerine yapılan zamlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği fırsatçılara göz açtırmayacak

06 Eylül 2018 18:11


Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlar Kurulu toplantısına Karabük Umum Servis İşleticileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Kılıç, Sebzeciler Balıkçılar ve Kasaplar Odası Başkanı Cuma Kara, Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Hasan Avuç, Sağlık Temizlik Güzellik ve Bakım Hizmetleri Odası Başkanı Erol Işık, Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Yaşar Düşünceli, Eflani Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Satı Mehmet Özdilli, Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Deniz, Yenice Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sedat Çakıl, Eskipazar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Gündüz ve Eskipazar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil Aydoğan katıldı.


Toplantıda Başkan Tümen ve oda başkanları fikir alışverişinde bulunarak kurdaki hareketlilikten dolayı fırsatçılık yapanlara göz açtırmamayı ve temel gıda malzemelerine zam yapılmaması yönünde hareket edilmesini talep ettiler.


Tümen, ekmek zammı konusunda ise bu süreçte yaşanan bir sıkıntı olduğunu “Ekmek, et ve kıyma gibi ürünlere yapılması istenilen zamların bir sonraki toplantıda ele alıp değerlendirme kararına vardık” dedi.




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