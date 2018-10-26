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Evinde kilitli kalan kadını itfaiye kurtardı

Karabük’ün Yenice ilçesinde kapısının kilidini açamadığı için evinde mahsur kalan kadını itfaiye ekibi kurtardı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kapısının kilidini açamadığı için evinde mahsur kalan kadını itfaiye ekibi kurtardı.


Yenice ilçesine bağlı Yirmibeşler Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın üçüncü katında oturan Pakize Çavuşoğlu kilitlenen kapının kilidini açamadı. Komşularının da açamadığı kapı için itfaiye ekiplerine haber verildi.


İtfaiye aracından uzatılan merdivenle evin balkonundan içeriye giren itfaiye ekibi, kilitli kapıyı açarak Çavuşoğlu'nu kurtardı.

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