Evinin önündeki bisikleti değil, lastiğini çaldılar

Kimliği belirsiz kişi ve veya kişilerce çalınan bisikletin lastiğinin bulunması için polis çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Cezaevinde olan babasının kendisine hediye aldığı bisikletle her gün okuluna gidip gelen Hüseyin Özdemir (13) sabah okuluna gitmek üzere evinden çıkınca hayatının şokunu yaşadı. Evin bahçe kısmında duran bisikletinin arka lastiğinin olmadığını gören Özdemir, durumu annesine haber verdi. Annesinin haber vermesi sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparak bisiklet üzerinde parmak izi aradı.

Bütün işini babasının kendisine aldığı bisikletle gördüğünü ve her sabah okula gidip geldiğini söyleyen 7 sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Hüseyin Özdemir, “Bisikletimde lastiğin söküldüğünü görünce şaşırdım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bütün işimi bununla görüyordum. Neden sadece tekeri söktüler anlamadım. Mekanizmasını da almamışlar. Niye sadece lastiği almışlar anlamadım. Babam almıştı bana. Biraz masraf ederek tekerini değiştirmiştim ve bugün tekeri çalmışlar” dedi.

Polis ekipleri yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.