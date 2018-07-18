Faaliyete yeni başlayan engelliler derneği üyeleriyle bir araya geldi

Dernek Başkanı Sevim Karaman Karadayı, Şuanda yaklaşık 2-3 aylık yeni bir dernek oluşumu içinde olduklarını belirterek, “Burada bizim amacımız engelli kişileri hayata kazandırabilmek ve gücümüzün yettiğince destek alarak bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek. İnşallah bu konuda herkesten maddi manevi destek istiyoruz. Desteğinizi bizden esirgemezseniz çok mutlu oluruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Herkese kapımız açık” dedi.

Karadayı, “Dernek için maddi konu çok önemli olabilir ama, manevi olarak, bende bir engelli olduğum için biliyorum. Manevi olarak sizleri yanımızda görmeyi arzu ediyoruz. Yanımızda olursanız çok mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.