Fair Play Komitesi’nden Rektör Polat’a ziyaret

Dr. Refik Polat’ı ziyaret etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin, Karabük Üniversitesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte organize ettiği Fair Play Karikatür Sergisi ile Fair Play Üniversiteler Kervanı Paneli’ne katılmak üzere Karabük’e gelen Fair Play Komisyonu Başkan ve üyeleri, etkinlikten önce Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Erdoğan Arıpınar, TMOK’un tarihçesi ve faaliyetleri ile ilgili Rektör Polat’a bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi FAİR Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.